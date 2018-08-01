video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إجراء أول عملية زراعة قوقعة لطفلة بمستشفى الهلال للتأمين بسوهاج

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:33 ص
صور.. إجراء أول عملية زراعة قوقعة لطفلة بمستشفى الهلال للتأمين بسوهاج إجراء أول عملية زراعة قوقعة لطفلة
سوهاج ــ محمود مقبول
إضافة تعليق

شهدت مستشفى الهلال للتأمين الصحى بسوهاج، اليوم الأربعاء، افتتاح أول وحدة لزراعة القوقعة بالصعيد داخل مستشفيات وزارة الصحة، و إجراء الفريق الطبى بالمستشفى أول عملية لزراعة القوقعة لطفلة، وذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على قوائم الانتظار بين المرضى.. صرح بذلك الدكتور أحمد عبدالكريم مدير مستشفى الهلال بسوهاج.

وأضاف، أن الوحدة شهدت اليوم إجراء أول عملية لزراعة القوقعة للحالة المرضية الطفلة "إيمان شعبان عطية"، مواليد 2014 من محافظة سوهاج، وأن الوحدة سوف تخدم الحالات المرضية بمحافظات الصعيد من المنيا حتى أسوان، وبهذا يتم القضاء على قوائم الانتظار، موضحًا أن المستشفى أصبح مستشفى نموذجيًا، بمعنى أنه يحتوى على وحدة قلب مفتوح ووحدة قسطرة قلب ووحدة زرع كلى ووحدة زرع كبد مستقبلا ووحدة مفاصل عظام.
 
واختتم عبدالكريم تصريحاته لـ"اليوم السابع"، بأنه تم وضع خطة ممنهجة لتطوير المستشفى والتعاقد مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربى لتطوير المستشفى ليصبح المستشفى رقم واحد بالصعيد، وذلك لموقعه الجغرافى، حيث إنه يتوسط محافظات الجنوب وكونه الأقرب للمواطن، خاصة أنه يتعامل مع حالات التأمين الصحى للطلاب والموظفين وغيرهم.
 
زراعه قوقعه (1)
 

زراعه قوقعه (2)
 

زراعه قوقعه (3)
 

زراعه قوقعه (4)
 

زراعه قوقعه (5)
زراعه قوقعه (5)

زراعه قوقعه (6)
 

زراعه قوقعه (7)
 

زراعه قوقعه (8)
 

زراعه قوقعه (9)
 

زراعه قوقعه (10)
 

زراعه قوقعه (11)
 
زراعه قوقعه (12)

 
زراعه قوقعه (13)
 

زراعه قوقعه (14)
 

زراعه قوقعه (15)
 

زراعه قوقعه (16)
 

زراعه قوقعه (17)
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. افتتاح وحدة زراعة القوقعة فى سوهاج.. وإجراء أول عملية بالصعيد

اول عمليه لزراعة القوقعه

زراعه القوقعه

محافظه سوهاج

قوائم الانتظار

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة