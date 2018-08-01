"صناع الخير" تعلن بدء القضاء على قوائم انتظار عمليات زرع القرنية

كتب مدحت وهبة

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية مبادرة موسعة فى جميع محافظات الجمهورية للقضاء على قوائم انتظار عمليات زرع القرنية التى تضم مئات المرضى من مختلف الأعمار.





وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن المؤسسة أجرت حتى الآن ما يزيد عن 50 عملية زرع قرنية بالمجان بتكلفة وصلت إلى مليون ونصف جنيه،بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة وكذلك من خلال التبرع المباشر للمؤسسة لصالح مرضى العيون.





وأضاف مصطفى زمزم أن المؤسسة تجرى 20 عملية زرع قرنية أسبوعيا، ليصل عدد العمليات المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري لأكثر من 250 عملية بتكلفة إجمالية ستتخطى 8 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة العلاج بداية من الفحوصات وثمن استيراد القرنية ثم إجراء العملية وصرف العلاج ثم المتابعة الطبية لمدة 6 أشهر تتخطى 30 ألف جنيه للمريض الواحد.





ومن جانبه، أوضح هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذى للمؤسسة أن استحقاق الحالة للدعم هو الشرط الأساسي والذى يتم التأكد منه من خلال بحث اجتماعى وآخر ميدانى، وكذلك عدم شمول المريض بمظلة التأمين الصحي، أي العاملين بالدولة، ومطابقة حالة المريض للمعايير الطبية لإجراء العملية والتى يحددها الطبيب المختص، مؤكدا أن الفترة الزمنية بين الكشف والفحصوات وإجراء العملية لا تتخطى 10 أيام.





وأضاف هانى عبد الفتاح أن المؤسسة وضعت شروطا صارمة لمواصفات مراكز جراحات العيون المتعاقد معها لإجراء تلك العمليات لضمان حصول المريض على أفضل خدمة طبية وضمان ارتفاع معدلات نجاح العمليات، مشيرا إلى أن فريق المؤسسة أيضا تم تدريبه بشكل احترافي على التواصل مع الحالات وإجراء الأبحاث اللازمة ومتابعة حصول كل مريض مستحق على الخدمة فى وقت قياسي، وكذلك متابعة المرضى بعد إجراء العملية للتأكد من رضاهم عن الخدمة المقدمة وعدم تعرضهم لأى مضاعفات.





وقال مدير مؤسسة صناع الخير إن الحالات التى تحتاج أى جراحات أو علاج قبل إجراء زرع القرنية، كعمليات إصلاح الجفون أو مشكلات العيون التي يمكن أن تؤثر على نتيجة العملية،يتم اتخاذ اللازم تجاهها فورا بتكلفة إضافية تتحملها المؤسسة أيضا، لافتا إلى أن المؤسسة انتهت بالكامل من قوائم انتظار جراحات القرنية الخاصة بمبادرة "عنيك في عنينا".