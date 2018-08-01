صحة الأقصر تعلن إجراء 5055 عملية و637 حالة غسيل كلوى خلال 3 شهور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه خلال شهور أبريل ومايو ويونيه الماضية تم استقبال وعلاج 1000 حالة على مستوى المحافظة ما بين استقبال وطوارئ وعيادات خارجية، كما تم رعاية 479 حالة بالعناية المركزة.

وأضاف وكيل الصحة – في بيان صحفي - أنه تم إجراء 637 حالة غسيل كلوى بقائمة الانتظار، ولا يوجد مرضى على قوائم الانتظار، كما تم إجراء 5055 عملية جراحية ما بين صغرى وكبرى، كما تم إستقبال 11166 حالة من السيدات الحوامل، وتم إجراء 1827 حالة ولادة داخل المستشفيات ، ورعاية 931 طفل حضانة ومبتسرين، وبلغ اجمالى التطعيمات 32802 جرعة، ومتابعة 7889 طفل دون الخمس سنوات، وإجراء الفحص الطبى لـ 64197 مواطناً ما بين تحاليل وأشعات.

وتابع وكيل وزارة الصحة، أنه تم إقامة 14 قافلة طبية قدمت العلاج لـ 6061 مواطناً خلال شهور أبريل ومايو ويونيه.