شلل بمطار أورلى بباريس إثر مشاجرة بين نجمى الراب الفرنسيين "بوبا" و"كاريس"

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تسببت مشاجرة وقعت، اليوم الأربعاء، بمطار أورلى الدولى بباريس بين مطربى الراب الفرنسيين "بوبا" و"كاريس" فى إغلاق مؤقت لإحدى صالات السفر وتأخر عدد من الرحلات.

وذكرت مصادر بالشرطة والمطار أن 13 شخصا بينهما المطربان جرى اعتقالهم من قبل شرطة الحدود بصالة السفر رقم 1 وأن بعض الرحلات تأخرت ما بين 15 و30 دقيقة.



ويظهر فى مقاطع الفيديو التى تم بثها على شبكات التواصل الاجتماعى من قبل الركاب رجالًا يتعاركون داخل أحد المتاجر وفى أروقة صالة مغادرة المطار، التى تشهد حركة سفر مكثفة خلال هذه الفترة الصيفية.



وأوضح مصدر بالمطار أن المطربين كانا متجهين إلى برشلونة بإسبانيا ليحيى كل منهما حفلا غنائيا وذلك قبل اندلاع المشاجرة التى استمرت ربع ساعة، وأوقعت تلفيات بإحدى متاجر السوق الحرة بالمطار.