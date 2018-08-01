شعبة الاتصالات: نسعى لزيادة هامش ربح التجار من الشركات وليس عملاء المحمول

كتبت:هبة السيد

قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات فى الاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن مطالبة الشعبة برفع هامش ربح تجار المحمول من 2 الى 5% من قيمة كارت الشحن المدفوع مقدما، موضحًا أن التجار يستهدفون الحصول على تلك الزيادة من شركات المحمول وليس العملاء.

وأضاف سعيد، لـ"اليوم السابع"، أن المحال التقليدية للبقالة والسوبر ماركت والكثير من الصيدليات أصبحت تسيطر على الخدمة، حيث تبحث الشركات عن التكلفة الأقل لها وبالتالى أصبح الكثير من تجار المحمول يتجهون لتقديم خدمات آخرى إلى جانب مهنتهم.

وأشار رئيس شعبة مراكز الاتصالات فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن حجم تجار المحمول انخفض للغاية ليصل إلى نحو 40 ألف تاجر تقريبا، مشيرا إلى أن الشركات رفعت أسعار كروت الشحن العام الماضى بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل لديها دون النظر لزيادة التكاليف على التجار أيضا، متابعًا: "لا نعادى شركات المحمول ولكن نسعى لتنفيذ ثلاث مطالب لضبط سوق كروت الشحن، لاسيما وأن بعض التجار المخالفين اضرو بالملتزمين.

وأصدرت شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيان فى وقت سابق حددت فى ثلاثة مطالب أساسية لتجار قطاع الاتصالات والمحمول بالسوق المصرى، خلال المؤتمر الذى سوف تنظمه الشعبة بمقر الإتحاد العام للغرف التجارية، نهاية الأسبوع المقبل.

والمطلب الأول هو رفع هامش ربح التجار من 2% إلى 5% حتى يكونوا قادرين على الاستمرار فى مزاولة النشاط، وشمل المطلب الثانى، فى التشديد على عدم التعامل مع الأنشطة المخالفة التى لا يتضمن سجلها التجارى مزاولة نشاط الاتصالات مثل "الصديليات- السوبر ماركت" مما يؤثر بالسلب على ربحية مراكز الاتصالات، فيما يكمن المطلب الثالث فى صياغة عقود مبرمة بين التاجر وشركات المحمول للحفاظ على حقوق الطرفين.