شاهد مهارة ولى عهد دبى فى تصوير السحاب من أعلى أبراج الإمارة

كتب محمد رضا

حلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، ولى عهد دبى ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، أعلى إحدى ناطحات السحاب شاهقة الارتفاع فى دبى ليستعرض مهارته فى التصوير.

والتقط ولى عهد دبى، مقطع فيديو لنفسه وهو يمسك فنجان القهوة فى يده من أعلى إحدى ناطحات السحاب فى دبى، وتظهر من أسفله السحب والغيوم، وهو ما يعكس الارتفاع الشاهق للبرج الذى التقط من أعلاه تلك اللقطة المصورة بهاتفه الخاص.

وعقب التقاط مشهد لنفسه مدته ثوانٍ معدودة، ظهر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، وهو يصور مشاهد مختلفة للغيوم والسحب المحيطة برؤوس الأبراج التى تخطت أدوارها العليا السحاب، وأظهر ولى عهد دبى، مهارته فى التصوير باستخدام هاتفه الخاص، إضافة إلى كاميرا احترافية.



الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبى



ولى عهد دبى فى جلسة تصوير أعلى ناطحات السحاب



ولى عهد دبى يصور السحاب من أعلى أبراج الإمارة



ناطحات دبى تتزين بالسحاب



الشروق يزين ناطحات سحاب دبى



ولى عهد دبى يسجل لقطات للحظات الشروق فى الإمارة