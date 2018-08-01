شاهد فى دقيقة.. جرائم قيادات الإخوان المحالين للمفتى بـ"فض رابعة"

كتب – أحمد متولى

يستعرض «اليوم السابع» الجرائم التي ارتكبها 10 من أبرز قيادات جماعة الإخوان، الذين تضمنهم قرار الإحالة للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض رابعة».

ويعتبر العشرة قيادات المحالين للمفتي بجانب 65 آخرين، من أبرز المسؤولين عن تنظيم اعتصام رابعة المسلحة، وتحريض أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي على العنف وحمل السلاح ضد الدولة، والإشراف على عملية مواجهة إجراءات الشرطة الخاصة بفض الاعتصام التي وقعت في 14 أغسطس 2013.