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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:06 ص
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سوريا تطلق الدورة 30 لمعرض الكتاب الدولى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:00 ص
سوريا تطلق الدورة 30 لمعرض الكتاب الدولى الرئيس السورى بشار الأسد
(رويترز)
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أطلقت سوريا الدورة الثلاثين من معرض الكتاب الدولى فى مكتبة الأسد الوطنية وذلك فى احتفال رسمى مساء أمس الثلاثاء، على أن يبدأ المعرض فى استقبال زائريه اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء.

شارك فى الافتتاح نجاح العطار نائبة الرئيس السورى ومحمد الأحمد وزير الثقافة وعدد من الكتاب والمثقفين وممثلى دور النشر المشاركة فى المعرض.

يقام المعرض تحت شعار (مجتمع يقرأ.. مجتمع يبني) وتشارك فيه أكثر من 200 دار نشر بينها 120 دار نشر سورية.

ومن بين الدول المشاركة فى الدورة الثلاثين للمعرض لبنان والمغرب والعراق وإيران وروسيا والدنمرك.

واختار المعرض الفيلسوف العربى أبو النصر محمد الفارابى "شخصية المعرض" إذ يقدم محاضرة خاصة عنه تتناول سيرة حياته وأبرز أفكاره يلقيها وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد.

ويشمل برنامج المعرض ندوات فكرية وأمسيات شعرية وورش عمل إضافة إلى أكثر من 55 حفل توقيع كتاب وأنشطة خاصة بالأطفال.

ويصاحب البرنامج الثقافى للمعرض برنامج للعروض السينمائية يشمل 10 أفلام من أحدث إنتاج المؤسسة العامة للسينما.

وكانت الدورة الأولى من المعرض انطلقت عام 1985 بعد عام واحد من تدشين مكتبة الأسد فى دمشق. وتوقف المعرض لأربعة أعوام بسبب الحرب الأهلية قبل أن يعود من جديد فى 2016. وتمتد أنشطة وفعاليات الدورة الثلاثين للمعرض حتى الحادى عشر من أغسطس.  

 


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