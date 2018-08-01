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سقوط عاطل ينتحل صفة رجل شرطة يستولى على أموال المواطنين بموقف أحمد حلمى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:58 م
سقوط عاطل ينتحل صفة رجل شرطة يستولى على أموال المواطنين بموقف أحمد حلمى موقف سيارات-أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على عاطل، عقب قيامه بانتحال صفة رجال الشرطة، وبحوزته كارنيهات قضائية مزورة، واستيلاءه على أموال المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.
 
 
البداية كانت أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة شبرا، الحالة الأمنية أعلى كوبرى الليمون، بموقف أحمد حلمى، تلاحظ له تجمع عدد من الأشخاص، وباستبيان الأمر تمكنوا من ضبط "أسامة.س.ع" 36 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "شيك" والمقضى فيها بالحبس سنة، وبحوزته كارنيه منسوب صدوره للنيابة العامة باسمه "مزور"، وكارنيه موظف بنيابة الأميرية باسمه، وصورة ضوئية من قرار انتهاء  خدمته.
 
 
ومن خلال الفحص تبين قيامه بالاستيلاء على مبلغ 800 جنيه من "أحمد. م. ع" 18 سنة، عامل، منتحلاً صفة رجل شرطة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وبسؤال المجنى عليه اتهمه بانتحال صفة رجل شرطة والسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 

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