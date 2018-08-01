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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:04 م
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سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-8-2018 وتراجع العملة الأوروبية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:00 م
سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-8-2018 وتراجع العملة الأوروبية العملة الأوروبية- اليورو
كتبت- هبة حسام
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بخلاف تعاملات اليومين الماضيين التى سجل سعر اليورو الأوروبى بهما ارتفاعا أمام الجنيه، جاءتحالة العملة الأوروبية اليوم الأربعاء 1- 8- 2018 فى البنوك المصرية، حيث تراجع السعر مقابل الجنيه المصرى، مسجلاً فروقا من بنك لآخر.

 

بلغ متوسط سعر اليورو الأوروبى فى السوق المصرى – بحسب البنك المركزى- 20.89 جنيه للشراء، و 21.01 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره فى البنك الأهلى المصرى 20.75 جنيه للشراء، و 20.91 جنيه للبيع، وفى عدد آخر من البنوك جاء سعر اليورو، كالتالى:

 

سعر اليورو
سعر اليورو

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

20.89 جنيه للشراء

21.01 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

20.76 جنيه للشراء

20.91 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

20.74 للشراء

20.89  للبيع

 

اليورو اليوم
اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة
 

20.84  للشراء

21.04 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

 20.81 للشراء

 20.96 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

20.78 للشراء

20.93 للبيع

 

يورو
يورو

 

تباطوء النمو الاقتصادى فى منطقة اليورو خلال الفصل من 2018

 

وكان المكتب الاوروبى للإحصاء (يوروستات)، أعلن أمس الثلاثاء أن النمو الإقتصادى فى منطقة اليورو سجل تباطؤا فى الفصل الثانى من العام الجارى 2018، مشيرا إلى تسارع فى التضخم بينما بقيت البطالة مستقرة عند معدلها.

 

وقال المكتب الأوروبى أن النمو الاقتصادى فى الدول الـ19 التى اعتمدت العملة الواحدة تباطأ من أبريل إلى يونيو، مع إرتفاع إجمالى الناتج الداخلى بنسبة 0,3% فقط عما كان عليه فى الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.

 

وهذا المعدل أسوأ مما كان يتوقعه المحللون الذى استطلعت الخدمة المالية "فاكتسيت" آراءهم وتحدثوا عن نسبة قريبة من تلك التى سجلت فى الفصل الاول وكانت 0,4%.

 

أما معدل البطالة فقد إستقر فى يونيو الماضى عند 8,3 %، فى أدنى مستوى له منذ أكثر من تسع سنوات. وحسب محللى "فاكتسيت"، كان المحللون يتوقعون هذه النسبة، لكن "يوروستات" خفض تقديراته لأرقام مايو التى أعلنها فى الثانى من يوليو إلى 8,4 %.

 

 

 


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