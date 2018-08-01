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سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-8-2018 وانخفاض للعملة أمام الجنيه

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:56 ص
سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-8-2018 وانخفاض للعملة أمام الجنيه دولارات
كتبت- هبة حسام
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سجل سعر الدولار الأمريكى تراجعاً أمام الجنيه المصرى فى مختلف البنوك العاملة فى السوق المحلى، عدا البنك الأهلى والذى شهد سعر الدولار به استقراراً عند سعر إغلاق الأمس، ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزى، بلغ متوسط سعر الدولار اليوم 17.80 جنيه للشراء، و 17.92 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد من البنوك بعد انخفاضه بقيمة قرشين مقابل الجنيه، كالتالى:

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.80 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

 

دولار
دولار

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.77 جنيه للشراء

17.87 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.82 جنيه للشراء

17.92  جنيه للبيع

 

صرف الدولار
صرف الدولار

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.83  جنيه للشراء

17.93  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.82 جنيه للشراء

 17.92 جنيه للبيع

 

الدولار الجمركى
 

وفى سياق آخر، أصدرت مصلحة الجمارك، منشور الأسعار رقم 7 لسنة 2018 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك والخاص بخصوص أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى طبقًا لقرار وزير المالية رقم 41 لسنة 2017  بتاريخ 15/2/2017 والتى سيتم العمل بها اعتبارا من اليوم الموافق 1 أغسطس حتى 31 أغسطس 2018..

 

الدولار
الدولار

 

و"اليوم السابع" ينشر نص المنشور الصادر عن مصلحة الجمارك.

 

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