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رويترز: سطو مسلح على بنك فى محافظة القصرين التونسية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:47 م
رويترز: سطو مسلح على بنك فى محافظة القصرين التونسية الشرطة التونسية
رويترز
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قالت وكالة تونس أفريقيا الرسمية للأنباء اليوم الأربعاء إن مسلحين سطوا على فرع بنك فى محافظة القصرين الواقعة على الحدود مع الجزائر دون الكشف عن قيمة الأموال التى استولوا عليها.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمنى قوله "فرع أحد البنوك الواقعة بمدينة القصرين تعرض إلى هجوم من قبل مجموعة مسلحة قامت بالاستيلاء على مبلغ مالى لم تحدد قيمته بعد ثم لاذ أفرادها بالفرار".

وأضاف المصدر أن "تعزيزات أمنية تحولت على عين المكان للقيام بالمعاينات الضرورية مؤكدا أن التحقيقات ما تزال متواصلة للكشف عن ملابسات الحادثة".

ويستهدف مسلحون يختبئون فى مناطق جبلية قرب الحدود الجزائرية فى تونس قوات الأمن بين الحين والآخر. وقتل المسلحون ستة من قوات الحرس التونسى فى كمين بمحافظة جندوبة الواقعة على الحدود مع الجزائر فى شهر يوليو تموز الماضى.


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