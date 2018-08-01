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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:06 م
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روسيا تبدى استعدادها تزويد سوريا بمصانع بناء المنازل

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:46 م
روسيا تبدى استعدادها تزويد سوريا بمصانع بناء المنازل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا مستعدة لتزويد سوريا بمصانع بناء المنازل التى تسمح بإنتاج مجموعة واسعة من منتجات الخرسانة المسلحة فى وقت قصير.


ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن المتحدث باسم الوزارة، ألكسندر تولباروف، فى اجتماع مقر التنسيق المشترك لوزارتى الدفاع والخارجية الروسيتين، المعنى بعودة اللاجئين إلى سوريا: "من بين المهام الأكثر إلحاحا إعادة إعمار البلدات المدمرة، والمرافق الصناعية، وتوفير للسكان المحليين، بما فى ذلك أولئك الذين يعودون إلى وطنهم، المساكن وفرص العمل والتى يمكن حلها عن طريق تزويد سوريا بمصانع بناء المنازل، ومجموعة واسعة من منتجات الخرسانة المسلحة، وكذلك لتلبية احتياجات بناء البنية التحتية".


وأشار تولباروف إلى أن المعدات يتم معالجتها طبقا لمواصفات المواد السورية، والمواد المضادة للزلازل، المتفق عليها مع نقابة المهندسين السوريين، وهى فريدة ولديها درجة عالية من التشغيل الآلى، بما فى ذلك دعم الإنتاج عن بعد ومراقبة جودة المنتجات المصنعة.


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