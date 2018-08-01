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رئيس مدينة بالأقصر: خصصنا مقر المركز التكنولوجى لتسجيل المواليد الجديدة بالتموين

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:00 ص
رئيس مدينة بالأقصر: خصصنا مقر المركز التكنولوجى لتسجيل المواليد الجديدة بالتموين بطاقات تموينية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح العميد أيمن المدني رئيس مدينة الطود بالاقصر، أنه تم التنسيق مع مكتب تموين الطود لإستقبال المواطنين لإضافة المواليد الجديدة من مواليد 1/1/2006 حتى مواليد 31/12/2015، اليوم الأربعاء، بمقر المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود من المواطنين الذين يتعاملون مع مكتب تموين الطود، وذلك لتخفيف الأعباء والإزدحام علي المواطنين.

وأضاف رئيس مدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أن الوحدة المحليه لمركز ومدينة الطود ستقدم بالمساعدة لموظفي مكتب تموين الطود بالعملية التنظيمية مع توافر شباك مخصص للرجال لإستقبال ملفات المواليد الجديدة، وأيضا شباك مخصص للسيدات وشباك مخصص لذوي الإحتياجات الخاصة مع توفير مكان إنتظار مخصص لذوى الإحتياجات الخاصة.

 


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