رئيس جامعة الزقازيق يتفقد أعمال الإنشاءات بمستشفى الطوارئ

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تفقد الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق اليوم، أعمال الإنشاءات فى مستشفى الطوارئ وما تم تنفيذه حتى الآن، يرافقه الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الله عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة السابق والمفوض بالقيام بمهام شئون البيئة، وعبد الحليم شلبي أمين الجامعة.



وأكد عبد البارى خلال لقائه بالقائمين على التنفيذ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد وسرعة الانتهاء من تنفيذ الإنشاءات، مع مراعاة الجودة والدقة فى التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الحيوى يأتى فى إطار حرص الدولة وتوجهاتها للنهوض بالمنظومة الصحية التي يؤكد عليها دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي ويضعها على قمة الأولويات مع منظومة التعليم كجناحي للتنمية المستدامة، لافتا إلى أهمية الانتهاء من الإنشاءات ودخول مستشفى الطوارئ للخدمة لتقديم خدمة صحية متميزة تساهم فى تخفيف العبء عن مستشفيات جامعة الزقازيق، وبما يسهم فى زيادة رفع مستوى الخدمة الصحية لمواطني الشرقية.

