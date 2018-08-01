درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 1/8/2018 بمحافظات مصر

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر و متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه أيا ما بين المتر ومتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

وسط الدلتا 25 36

الإسكندرية 22 31

بلطيم 24 32

مطروح 22 31

السلوم 22 30

سيوة 25 38

بورسعيد 25 31

دمياط 24 31

العريش 21 32

رفح 21 32

الإسماعيلية 24 37

السويس 24 36

رأس سدر 27 37

نخل 18 37

نويبع 28 35

طابا 20 36

كاترين 17 35

الطور 25 38

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 28 38

مرسى علم 26 36

الفيوم 25 38

بني سويف 25 38

المنيا 24 40

أسيوط 25 40

سوهاج 26 41

قنا 26 41

الأقصر 27 42

أسوان 27 43

أبوسمبل 29 40

الوادي الجديد 24 44

شلاتين 30 40

ابو رماد 29 38

راس حدربة 30 36

حلايب 31 36

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 44

المدينة 27 41

الرياض 29 43

المنامة 34 39

أبوظبى 32 41

الدوحة 33 42

الكويت 31 46

دمشق 17 35

بيروت 26 30

عمان 18 31

القدس 20 29

غزة 25 31

بغداد 28 42

مسقط 32 36

صنعاء 15 27

الخرطوم 26 36

طرابلس 25 31

تونس 23 34

الجزائر 21 28

الرباط 22 30

نواكشوط 23 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 18 34

اسطنبول 25 31

اسلام اباد 25 37

نيودلهي 27 35

جاكرتا 24 33

بكين 27 34

كوالالمبور 24 29

طوكيو 27 35

أثينا 23 32

روما 22 36

باريس 17 30

مدريد 18 35

برلين 21 33

لندن 16 35

مونتريال 22 26

موسكو 16 27

نيويورك 22 30

واشنطن 23 31