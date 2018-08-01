video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

دراسة لـ"الأوابك" : ارتفاع استهلاك الطاقة فى مصر 4.9% سنويا

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:00 ص
دراسة لـ"الأوابك" : ارتفاع استهلاك الطاقة فى مصر 4.9% سنويا انتاج النفط - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق
تتزايد معدلات نمو استهلاك الطاقة فى مصر بمعدل سنوى يصل إلى نحو 4.9% سنويا ليسجل نحو 1.9 مليون برميل مكافئ نفط يوميا خلال عام 2016 ارتفاعا من 329.2 ألف برميل مكافئ نفط يوميا، بحسب دراسة  حديثة عن تطور استهلاك الطاقة الصادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول الأوابك.
 
ويشمل استهلاك مصادر الطاقة مزيج من النفط والغاز الطبيعى والفحم الحجرى والطاقات المتجددة، فبحسب الدراسة فإن استهلاك مصر من النفط 869 ألف برميل خلال عام 2016 ، فى حين بلغ إجمالى استهلاك القاهرة من الغاز الطبيعى نحو 885 ألف برميل مكافئ للنفط فى اليوم ، وبلغ الاستهلاك من الفحم نحو 8.6 ألف برميل مكافئ للنفط ،/ فى حين بلغ استهلاكها من الطاقات المتجددة ما يعادل 95.2 ألف برميل مكافئ للنفط يوميا.
 
وبحسب الدراسة فإن استهلاك الغاز الطبيعى حقق أسرع معدلات نمو سنوية فى الدول الأعضاء بالأوابك ليرتفع استهلاكه من 908 ألف برميل خلال العام 1980، ليصل إلى نحو 6.6 مليون برميل خلال العام 2016، ليحل محل النفط كمصدر أول للطاقة والذى وصل استهلاكه إلى نحو 6.3 مليون برميل خلال عام 2016 بعد أن كان 1.7 مليون برميل فى عام 1980.
 
ويرجع تنامى الاھتمام بالغاز الطبیعى والنظر إليه كمصدر طاقة مستقل ولیس كمنتج ثانوى للنفط، نظرا للمیزة البیئیة الجیدة للغاز، ولكونه مصدر طاقة نظیف، وللتقدم التكنولوجى الذى أفضى إلى انخفاض فى تكالیف إنتاج ونقل الغاز، وبسبب التطور التقنى الذى حصل فى مجال محطات تولید الكھرباء ذات الدورة المركبة، ما نتج عنه من زیادة مھمة فى مستوى الكفاءة وتخفیض تكالیف مثل تلك المحطات مما زاد من اقتصادیات استخدامات الغاز فیھا، ھذا بالإضافة إلى الانطلاقة التصنیعیة القویة فى مجال صناعة البتروكیماویات التى شھدتھا بعض الدول الأعضاء خلال عقد الثمانینات والتى تعد من مصادر الطلب الرئیسیة على الغاز الطبیعى.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار النفط اليوم الاثنين 30-7-2018 برنت يسجل 74.42 دولار للبرميل

ارتفاع إنتاج النفط من أوبك.. و100 ألف برميل تراجعا فى صادرات إيران

إيران: أسعار النفط سترتفع إذا توقفت أمريكا عن تقديم إعفاءات لمشترو الخام الإيرانى

أسعار النفط اليوم الثلاثاء 31-7-2018 برنت يسجل 74.72 دولار للبرميل

النفط

الطاقه

الغاز الطبيعى

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

باحثون يطورون ذكاء اصطناعيا يمكنه تحديد شخصيتك من حركة عينيك

باحثون يطورون ذكاء اصطناعيا يمكنه تحديد شخصيتك من حركة عينيك

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة