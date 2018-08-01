حريق بشقة سكنية بسبب ماس كهربائى دون إصابات فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نشب حريق داخل شقة سكنية بالإسكندرية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقه بالعقار رقم 36 شارع أحمد باشا ترك منطقة فلمنج دائرة القسم.

وانتقل مأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، و بالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الثاني بالعقار المشار إليه، ونشوب الحريق بغرفة النوم، مما أدى لاحتراق محتويات الغرفة بالكامل "دون حدوث إصابات ".

وبسؤال قاطنة الشقة، "ر ا ا" 60 سنة ربة منزل، أيدت ما جاء بالفحص، ورجحت سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصله للغرفة، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول الرمل، وجارى العرض علي النيابة.