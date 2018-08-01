video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

حركة تنقلات وترقيات بقطاع البترول.. وعبد العظيم رئيسا لجنوب الوادى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:42 م
حركة تنقلات وترقيات بقطاع البترول.. وعبد العظيم رئيسا لجنوب الوادى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وترقيات جديدة شملت تكليف المهندس محمد عبد العظيم رئيساً لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والمهندس علاء حجازى رئيساً للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية " إنبى"، المهندس علاء خشب نائباً لرئيس الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية " إنبى " والعضو المنتدب  .

 

كما شملت الحركة تعيين المهندس محمد عبد الرحمن حتحوت نائباً للرئيس التنفيذي لهيئة البترول للتخطيط والمشروعات .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البترول: فرص استثمارية جديدة للبحث والاستكشاف بالبحر الأحمر وغرب المتوسط

"البترول" تبدأ خططا جديدة للتوسع.. تدشين بنك معلومات رقمى وخريطة استثمارية.. تحديث بيانات خليج السويس ومسح جديد غرب المتوسط.. الشركات العالمية تترقب للمزيد من التعاون فى التنقيب.. ومزايدة جديدة قبل نهاية العام

وزير البترول يستقبل المبعوث التجارى البريطانى لبحث الاستثمار فى القطاع

البترول

وزير البترول

جنوب الوادى

طارق الملا

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

البنك المركزى: ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة لـ10 مليارات جنيه

البنك المركزى: ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة لـ10 مليارات جنيه

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة