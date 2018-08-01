حركة تنقلات وترقيات بقطاع البترول.. وعبد العظيم رئيسا لجنوب الوادى

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وترقيات جديدة شملت تكليف المهندس محمد عبد العظيم رئيساً لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والمهندس علاء حجازى رئيساً للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية " إنبى"، المهندس علاء خشب نائباً لرئيس الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية " إنبى " والعضو المنتدب .
كما شملت الحركة تعيين المهندس محمد عبد الرحمن حتحوت نائباً للرئيس التنفيذي لهيئة البترول للتخطيط والمشروعات .
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