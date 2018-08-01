حرس السواحل الليبى: إنقاذ 282 مهاجرا غير شرعى بينهم مصريون

كتب : أحمد جمعة

تمكنت قوات حرس السواحل الليبى من إنقاذ 282 مهاجرا غير شرعى فى عمليتين منفصلتين بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المتحدث باسم حرس السواحل الليبى العميد أيوب قاسم، إن حرس السواحل الليبى قطاع طرابلس (الزورق مصراتة) من إنقاذ 181 مهاجرا غير شرعى، من بينهم 148 رجلا، و24 إمرأة، و9 أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطيين.

وأكد العميد أيوب قاسم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عملية الإنقاذ تمت 50 ميل شمال القره بوللى، مؤكدا أن المهاجرين غير الشرعين من جنسيات أفريقية مختلفة وعربية منهم مواطنين مصريين وفلسطينيين.

وأكد المتحدث باسم حرس السواحل الليبى أنه تم الوصول بالمهاجرين غير الشرعيين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وإنزالهم بنقطة القاعدة لحرس السواحل الليبى، موضحا أنه عقب تقديم المساعد الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء تاجوراء.

وفى سياق متصل، أكد المتحدث باسم حرس السواحل الليبى، أنه تم إنقاذ 101 مهاجر غير شرعى كانوا على متن قارب مطاطى، موضحا أن عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالى 48 ميل شمال غرب الزاوية.

وأوضح العميد أيوب قاسم، أن الزورق راس جدير قام بعد إنزال المهاجرين غير الشرعيين إلى منطقة المخطاف والوصول بهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، وإنزالهم بنقطة القاعدة لحرس السواحل الليبى.