"حديقة الحيوان": نفوق ذكر الزراف سببه عيب خلقى وسعر جلد الأسد 3 آلاف جنيه

كتب سمير حسنى

كشف الدكتور رشاد رحيم، مدير عام حدائق الحيوان، أن حديقة الحيوان بالجيزة تشهد تطويرا مستمرًا، مشيرا إلى أن الحديقة عانت من الإهمال على مدار ثلاثون عامًا.

وأضاف مدير عام حدائق الحيوان، فى تصريحات تليفزيونية، أن بعض الدول العربية سبقتنا فى تصنيف حدائق الحيوان رغم أن إنشاء تلك الحدائق كان على يد مصريين.

وحول أسباب وفاة ذكر الزراف من أشهر قليلة، قال "رحيم"، إن نتيجة المعمل أوضحت أن الزراف كان يعانى من عيب خلقى فى القلب، مبينا أن الزرافة لا تصدر أصواتًا لعدم وجود أحبال صوتية، متابعا: "ولو فيه ألم أو وجع مبنعرفش إلا من خلال الحارس أو تغير سلوكها، لذلك تحتاج مراقبة قوية".

وعن طريقة التعامل مع الحيوانات النافقة، أوضح أن الحيوانات النادرة يتم تحنيطها ووضعها فى متحف الحديقة، وباقى الحيوانات يتم تقديم لحومها للحيوانات المفترسة، مثل "سيد قشطة"، حيث يتم تقديم لحومه الجيدة والبالغة طنا واحدا الى الحيوانات بدلا من شرائها، فضلا عن دبغ جلود الحيوانات، مثل جلد الأسد والذى يصل سعره 3 آلاف جنبه.