video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"حديقة الحيوان": نفوق ذكر الزراف سببه عيب خلقى وسعر جلد الأسد 3 آلاف جنيه

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:58 م
"حديقة الحيوان": نفوق ذكر الزراف سببه عيب خلقى وسعر جلد الأسد 3 آلاف جنيه الدكتور رشاد رحيم - مدير عام حدائق الحيوان
كتب سمير حسنى
إضافة تعليق

كشف الدكتور رشاد رحيم، مدير عام حدائق الحيوان، أن حديقة الحيوان بالجيزة تشهد تطويرا مستمرًا، مشيرا إلى أن الحديقة عانت من الإهمال على مدار ثلاثون عامًا.

 

وأضاف مدير عام حدائق الحيوان، فى تصريحات تليفزيونية، أن بعض الدول العربية سبقتنا فى تصنيف حدائق الحيوان رغم أن إنشاء تلك الحدائق كان على يد مصريين.

 

وحول أسباب وفاة ذكر الزراف من أشهر قليلة، قال "رحيم"، إن نتيجة المعمل أوضحت أن الزراف كان يعانى من عيب خلقى فى القلب، مبينا أن الزرافة لا تصدر أصواتًا لعدم وجود أحبال صوتية، متابعا: "ولو فيه ألم أو وجع مبنعرفش إلا من خلال الحارس أو تغير سلوكها، لذلك تحتاج مراقبة قوية".

 

وعن طريقة التعامل مع الحيوانات النافقة، أوضح أن الحيوانات النادرة يتم تحنيطها ووضعها فى متحف الحديقة، وباقى الحيوانات يتم تقديم لحومها للحيوانات المفترسة، مثل "سيد قشطة"، حيث يتم تقديم لحومه الجيدة والبالغة طنا واحدا الى الحيوانات بدلا من شرائها، فضلا عن دبغ جلود الحيوانات، مثل جلد الأسد والذى يصل سعره 3 آلاف جنبه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طلب إحاطة لوزير الزراعة بسبب خروج حديقة الحيوان من تصنيف الاتحاد الدولى

جلد الاسد

حديقة الحيوان

جنينة الحيوانات

سيد قشطة

الزرافة




لا تفوتك
التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

البنك المركزى: ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة لـ10 مليارات جنيه

البنك المركزى: ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة لـ10 مليارات جنيه

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة