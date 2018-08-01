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حبس 6 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة وخطفوا قهوجى بسبب الآثار بحلوان

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:20 م
حبس 6 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة وخطفوا قهوجى بسبب الآثار بحلوان المتهمين عقب القبض عليهم
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس 6 متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة وخطف قهوجى، بالإكراه وتكبيل يديه وعصب عينيه داخل سيارة ربع نقل واحتجازه داخل شقة بالمشروع الأمريكى، بسبب رفضه التنقيب عن الآثار أسفل منزله.
 
 
وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتم ضبط كل من "ف.م" 55 سنة، سمسار، و"ج.ع" 55 سنة، سائق، والسابق اتهامه فى قضيتين "سرقة مسكن"، وبصحبتهما "م.ا" 56 سنة، قهوجى، مكبل اليدين.
 
 
وبمناقشة الأخير قرر أنه أثناء سيره بمنطقة سكنه فى الدرب الأحمر، فوجئ بتوقف سيارة ربع نقل "لم يتمكن من التقاط أرقامها" ترجل منها 3 أشخاص بحوزة أحدهم سلاح نارى "طبنجة" أدعوا أنهم رجال شرطة واصطحبوه داخل السيارة كرها عنه واحتجزوه داخل الشقة محل الضبط.
 
 
وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من "ع.ع" 29 سنة، عاطل، زوج نجلة الأول، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب" والمقضى فيها بالحبس شهر، و"إ.م 32 سنة، سائق بشركة للهندسة والمقاولات، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد" والمقضى فيها بالحبس 6 شهور، و"أ.م" 38 سنة، استورجى، شقيق الرابع.
 
 
وأقرا المتهمان باقتصار دورهما على احتجاز المجنى عليه وتناوب الحراسة عليه نظير تحصلهما علي مبلغ مالى، وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد باقي المتهمين أسفرت عن ضبطهم أثناء استقلالهم السيارة رقم ع ج 9967 ربع نقل كابينة مزدوجة"ملك الشركة عمل الرابع ويعمل عليها كسائق"، وضبط بحوزة الثالث "طبنجة صوت و 10 طلقات صوت وجراب"، والمستخدمين فى ارتكاب الواقعة.
 
وبمواجهتهم بأقوال المتهمين الأول والثانى أيداها واعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من جار المجنى عليه "ع.م" 34 سنة، عامل، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما "مخدرات"، لاعتقاد الأخير بوجود أثار أسفل العقار محل سكنهما ورفض المجنى عليه طلبه باستكمال أعمال التنقيب والحفر داخل الغرفة سكنه.
 
كما تم بإرشادهم ضبط المحرض بمحل سكنه،  وعثر على حفره بقطر 1.5 متر بعمق 4 متر ونفق بطول 10 متر يصل إلى أسفل حجرة المجنى عليه، وضبط بحوزته أدوات تنقيب عبارة عن 2 كوريك، حبل، فأس، وبمواجهته بأقوال باقى المتهمين اعترف بتحريض المتهمين من الثالث حتى الخامس على ارتكاب الواقعة مقابل مبلغ مالى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، التى أصدرت قرارها السابق.
 
 

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