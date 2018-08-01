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حبس عاطل 4 أيام بتهمة قتل سمسار عقارات فى البساتين

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:07 م
حبس عاطل 4 أيام بتهمة قتل سمسار عقارات فى البساتين محكمة -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بقتل سمسار عقارات بدائرة القسم.
 
كان رجال مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغا بالعثور على جثة لشخص ملقاة بشارع حمدى محمود، من شارع فايدة كامل، وأمكن تحديده وتبين أنها جثة "صابر ذ" 63 سنة، سمسار عقارات، يرتدي ملابسه كاملة.
 
وتبني أن الجثة بها إصابات عبارة عن "جروح تهتكية بالجبهة وجرح قطعي بفروة الرأس واليد اليسرى".
 
ومن خلال التحريات بمنطقة العثور تبين أنه أثناء سير المجنى عليه بمكان الواقعة تعدى عليه شاب، محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وتأيدت الواقعة بشهادة "أحمد أ م" 12 سنة، طالب، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة "أحمد إ أ م" 25 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "سرقة وسائل نقل".
 
وعلى الفور تم إعداد الأكمنة، بأماكن تردده أسفرت عن ضبطه وتبين أنه غير متزن ويهذى بكلمات غير مفهومة، وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، التى أصدرت قرارها السابق.

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