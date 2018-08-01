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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:07 ص
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حاميها حراميها ..حارس العقار المتهم بسرقة مسنة يرشد عن مكان المسروقات

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:00 ص
حاميها حراميها ..حارس العقار المتهم بسرقة مسنة يرشد عن مكان المسروقات أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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أعترف حارس العقار المتهم ببيع ساعة ذهبية استولى عليها من ربة منزل بالمهندسين، بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة ، وأرشد المتهم عن مكان بيع المسروقات .

من جانبها كلفت نيابة الجمالية الجزئية ، رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للمتهم وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه ، وأمرت بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات .

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة ـ دائرة القسم مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض ساعة ذهب للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

 انتقل على الفور ضابط  وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة، وتمكن من ضبطه، وتبين أنه يدعى "سعيد ي" 39 سنة حارس عقار كائن 164 شارع 26 يوليو ـ المهندسين ـ جيزة، ومقيم كوم أمبو ـ أسوان، وبحوزته المضبوطات، "ساعة ذهب، ومبلغ 3000 جنيه".

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقة الساعة من داخل شقة بالعقار حراسته ملك المدعوة "سهير ع" 70 سنة ربة منزل ومقيمة 164 شارع 26 يوليو ـ المهندسين ـ جيزة، بأسلوب "المغافلة" وأن المبلغ المضبوط من متحصلات بيع أسورة ذهبية أخرى استولى عليها من شقة المجني عليها.

تم بإرشاده ضبط الإسورة لدي عميله حسن النية "خالد ر"  47 سنة صائغ ومقيم 5 مساكن أحمد ماهر ـ دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، باستدعاء المجني عليها تعرفت علي المضبوطات واتهمته بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


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