جوتيريس يبحث أزمة كوريا الشمالية مع رئيس وزراء اليابان

الأمم المتحدة (أ ف ب)

يبحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس فى الأزمة الكورية الشمالية، مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى خلال زيارته لليابان الأسبوع المقبل وفق ما ذكرت متحدثة باسم الأمم المتحدة أمس الثلاثاء.

ويجرى جوتيريس محادثات مع آبى فى طوكيو فى 8 أغسطس قبل توجهه إلى ناجازاكى لحضور مراسم السلام السنوية فى اليوم التالى.

ويأتى الاجتماع وسط تقارير بأن آبى يسعى إلى عقد لقاء مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون على الأرجح فى سبتمبر فى مدينة فلاديفوستوك الروسية.

وكان كيم التزم فى إعلان مشترك مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العمل على "نزع كامل للسلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية"، إلا أنه لم يتم الاتفاق على التفاصيل وسبل تطبيق إعلان النوايا هذا الذى لا يزال غامضا.