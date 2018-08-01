video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 06:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:49 م
جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها لوجو موقع فالصو الذى تطلقه جامعة النهضة لرصد الأخبار الكاذبة
حازم حسين
إضافة تعليق

أعلنت جامعة النهضة عن اعتزامها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة والموجهة، والتعامل معها بشكل فني ومهني؛ بغرض تقديم محتوى إخباري ومعلوماتي دقيق، يواجه هذه الأخبار ويُعادل تأثيرها على المتلقين.

وكشف محمد الرشيدي، رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة، أن الفكرة جاءت عبر مبادرة من طلاب كلية الإعلام والأساتذة والمعيدين بالجامعة، وأن مجلس الأمناء استجاب لها بشكل فوري في ضوء ما تمثّله من أهمية مزدوجة، سواء عبر تدريب الطلاب وزيادة قدراتهم العملية وتأهيلهم لسوق العمل، أو الاضطلاع بدور مباشر في إعادة هيكلة الساحة الإعلامية وضبط اختلالاتها، لافتا إلى أن مبادرة الطلاب واستجابة الجامعة تأتيان في ضوء إيمان مجلس الأمناء بأهمية الإعلام ودوره الاجتماعي المحوري، وسعيه الدائم لدعم الدولة وجهود التنمية الجادة ومساندة الأفكار الجديدة والمبتكرة وتوجهات ريادة الأعمال.

لوجو موقع فالصو
لوجو موقع فالصو

وقال "الرشيدي" في تصريحات خاصة، إنه من واقع رؤية الجامعة لمسؤوليتها الاجتماعية ودورها الأكاديمي والعلمي، لاحظت أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارًا قياسيًّا للأخبار الكاذبة، بوتيرة مُتسارعة ومزعجة، وهو ما أكّده حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية عن إطلاق 21 ألف شائعة ضد الدولة في غضون الشهور الثلاثة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا المُعدّل يقتضي التوقف واتخاذ خطوات جادة تجاه الأمر، وهذا ما طرحه الطلاب في فكرتهم وآمنت الجامعة بوجاهته وأهميته المُلحّة.

"الرشيدي" أكد أن تفكير الجامعة وطلابها وهيئة تدريسها في إطلاق هذه المنصّة جاء استجابة للرسائل التي وجهها الرئيس السيسي للإعلاميين، بضرورة ضبط الأداء الإعلامي وتجنّب التورّط في ترويج أخبار كاذبة أو غير دقيقة، بشكل يضغط على مؤسسات الدولة ويُعطّل مسيرة التنمية، مشدّدًا على أن هذه الخطوة بمثابة مبادرة من جامعة النهضة، طلابا وأساتذة ومعيدين ومجلس أمناء، بهدف المشاركة الفعّالة والحقيقية في ضبط الانفلات المتنامي في الساحة الإعلامية، إضافة إلى تحفيز المنصّات الإعلامية والمؤسسات ذات المسؤولية الاجتماعية على اتخاذ الموقف نفسه والاستجابة لدعوة الرئيس، والعمل بشكل جاد على مواجهة الأخطار التي تُمثّلها الشائعات والأخبار الكاذبة والمُزيّفة.

المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة
المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة

وأضاف رئيس مجلس أمناء "النهضة" في تصريحاته، أنه بحسب الخطة التي وضعها الطلاب فإن الجامعة تعتزم إطلاق هذه المنصة في إطار رؤية شاملة لما يقتضيه موقعها العلمي والاجتماعي من مسؤوليات تجاه الوطن، وتوظيف طاقات وقدرات أساتذة الجامعة والدارسين في كلية الإعلام، بجانب توجيه الطاقات الأكاديمية والثقل المعرفي للجامعة - كمؤسسة علمية وتربوية - في ضبط أوضاع الساحة الإعلامية، وتعظيم كفاءة المؤسسات الصحفية وقدرات عناصرها الفنية، بغرض تقديم محتوى إعلامي جيد ودقيق ومُعبّر عن واقع الوطن وتحدّياته وما يتطلّع إليه من مستقبل وإنجازات.

وشدّد محمد الرشيدي على أن آلية العمل في منصّة الأخبار الكاذبة التي تعتزم الجامعة إطلاقها قريبًا، ستتضمن رصدًا دائمًا ولحظيًّا للمحتوى الإخباري في المنصّات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتقييمه فنيًّا وإعلاميًّا، والتواصل مع الجهات المعنية والمسؤولين، بغرض تدقيقه والردّ على ما يتضمّنه من مغالطات، على أن تُصدر المنصّة تقارير إحصائية دورية تتضمّن حالة الأداء الإعلامي، ومدى التزام المؤسسات بالضوابط المهنية، وأكثر الجهات خرقًا للمعايير الإعلامية السليمة، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتعظيم قدرات العاملين في الحقل الإعلامي، وتوقيع بروتوكولات تعاون لتطوير قدرات المؤسسات على جمع الأخبار وتدقيقها والتأكد من صلاحيتها، واختبار مدى التزامها بالضوابط المهنية، وتنظيم مؤتمرات دورية بالتعاون مع الإعلاميين والمؤسسات البحثية لتقييم النتائج الإحصائية الصادرة عن منصّة الأخبار الكاذبة، ووضع خطط واستراتيجيات شاملة للتعامل مع الأمر بآلية محايدة ونزيهة.

جامعة النهضة
جامعة النهضة

وعن الأهداف العملية المباشرة من هذه الخطوة، يقول "الرشيدي" إن جامعة النهضة تستهدف من وراء منصّتها المرتقبة - بجانب ضمان سلامة العمل الإعلامي وتطبيق المعايير العلمية والمهنية على عملية جمع الأخبار وفرزها وتداولها - التصدّي لماكينة الأخبار الكاذبة التي تستهدف الدولة، وتعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على التصدي لهذا الاستهداف، وفرز المؤسسات الإعلامية وتقييم أدائها سعيا إلى تحسين قدراتها المهنية أو كشف نوايا بعضها ودوافعها. مشددة على أن المنصّة الجديدة ستستند بشكل أساسي لطلاب كلية الإعلام وأساتذة الجامعة، لكنها ستستعين في الوقت نفسه بعدد من الكوادر الإعلامية والباحثيين والفنيين المختصين في إنتاج المحتوى الإعلامي وتسويقه.

واختتم رئيس مجلس أمناء "النهضة" تصريحاته بتوجيه الشكر لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة تدريسها، على مبادرتهم بطرح هذه الفكرة المهمة، بما يؤكد وعيهم العلمي والمهني والوطني، وتحلّيهم بقدر من المسؤولية الاجتماعية والوطنية، وهو ما كان طبيعيًّا أن يقابله ترحيب من الجامعة ومجلس أمنائها بالفكرة، وتحركات جادة وعملية لبدء تنفيذها، رغبة في ضبط الانفلات الإعلامي وتنمية قدرات الطلاب وممارسي المهنة، ودعم الدولة في مواجهة الحرب الشرسة والأيادي السوداء التي تسعى للنَّيل منها.

لوجو موقع فالصو لرصد الأخبار الكاذبة

لوجو موقع فالصو لرصد الأخبار الكاذبة

لوجو موقع فالصو 2
لوجو موقع فالصو 2

جامعة النهضة
جامعة النهضة


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد الرشيدى لـ"اليوم السابع": 320 مليون جنيه تكلفة التطوير بجامعة النهضة خلال عامين.. ولم تعطلنا الظروف عن الاستثمار يوما.. وشركة أبراج تمتلك أقل من 5 % بالجامعة.. ويؤكد: الجامعة تقود ثورة حقيقية فى الصعيد

الرئيس الجديد لجامعة النهضة: ستصبح مركزا لبحوث القارة الإفريقية (صور)

الرئيس الفخرى لجامعة النهضة: نقدر عبء قيادات الأمن.. وجاهزون لأى مساعدة (صور)

غدا.. جامعة النهضة تقيم حفل تسليم وتسلم رئاستها بحضور وزير التعليم العالى

جامعة النهضة

منصة الاخبار الكاذبة

موقع فالصو

فالصو

محمد الرشيدى

مجلس امناء جامعة النهضة

مرصد الاخبار الكاذبة

الاخبار الكاذبة

عدد الشائعات




لا تفوتك
الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة