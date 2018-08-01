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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:09 ص
خالد صلاح
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جامعة الأزهر تبدأ تطبيق التصحيح الإلكترونى العام المقبل بـ 5 كليات

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:00 ص
جامعة الأزهر تبدأ تطبيق التصحيح الإلكترونى العام المقبل بـ 5 كليات الدكتور محمد الحرصاوى رئيس جامعة الازهر
كتب لؤى على
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علم "اليوم السابع"، أن جامعة الأزهر قررت تفعيل نظام التصحيح الإلكترونى، من العام الدراسى المقبل 2018-2019، وهو ما سيتم تطبيقه أيضًا بالجامعات المصرية، وأبدت خمس كليات بجامعة الأزهر رغبتها فى التصحيح الإلكترونى فى بعض المواد وهى (كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنين أسوان، كلية أصول الدين المنوفية، كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق، كلية التجارة بنات تفهنا الأشراف، كلية العلوم بنين القاهرة).

وتعقد الجامعة دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس بمقررات تصحيح الكترونى، للتدريب على الآليات الخاصة بالتصحيح الالكترونى فى شهر سبتمبر القادم بمركز ضمان الجودة بالجامعة ولكي يقوم المحاضرين بتدريب الطلاب عليها من خلال المحاضرات الدراسية .

والنظام الجديد له عدد من المميزات، حيث يتوقع أن تتقدم عدد من الكليات الأخرى لمنظومة التصحيح الإلكترونى حيث إن الأمر غير ملزم بجامعة الأزهر خلاف الجامعات الأخرى، ومن تلك المميزات أنه يتماشى نظام البابل شيت مع النظام المطور للتعليم ما قبل الجامعى، امتحانات "البابل شيت" تحقق عدالة التصحيح، وتعد أسئلة البابل شيت رافدًا جديدًا لتحويل المقررات والامتحانات إلى الشكل الإلكترونى، يكافح نظام البابل شيت الغش لأن كل سؤال له وقت محدد للإجابة عليه يساعد فى اختفاء التظلمات لأن التصحيح يكون إلكترونيًا، ويتم تمثيل المنهج بشكل كامل فى الامتحان بنظام البابل شيت، أسئلة امتحانات البابل شيت، تقيس مستوى ما فهمه الطالب وليس ما حفظه.


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التصحيح الالكترونى




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