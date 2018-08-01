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"تويوتا تسوشو اليابانية" تبحث فرص الاستثمار بميناء دمياط

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:01 م
"تويوتا تسوشو اليابانية" تبحث فرص الاستثمار بميناء دمياط جانب من الاجتماع
دمياط عبده عبد الباري
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استقبل اللواء أيمن صالح رئيس ميناء دمياط، يويتشيرو ايواساكى مدير عام فرع مصر بشركة " تويوتا تسوشو" اليابانية، وذلك لدراسة أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، فى حضور نائب رئيس الهيئة، وفريق من الإدارات المختصة بالهيئة، وذلك فى إطار الاهتمام المتزايد من الشركات العالمية بالفرص الاستثمارية المتاحة بميناء دمياط.
 
 
بدأ اللقاء بعرض تقديمى عن أنشطة الشركة ومجالات عملها فى مصر، وأوضح أن "تويوتا تسوشو" بدأت نشاطها فى مصر عام 1933، وأنها شاركت فى الكثير من المشاريع ليس فقط فى مجال السيارات والمركبات، لكن تمتد إلى مجالات أخرى عديدة منها إنشاء محطات الكهرباء والطاقة المتجددة، وبناء منصات التنقيب عن البترول وخدمات الغاز والوقود والبتروكيماويات.
 
 
واستعرض رئيس ميناء دمياط المشروعات الجارية والمستقبلية بالميناء، وإمكانية مساهمة الشركة فى تلك المشروعات، وأبرزها محطة الحاويات الثانية والمركز اللوجيستى لخدمات سفن البترول، إضافة إلى إمكانية التعاون فى مجال تموين السفن بالغاز لخبرة اليابان فى هذا المجال، سواء بالتمويل عن طريق إحدى الجهات المانحة، أو كمشغل، أو فى مجال دراسات الجدوى، أو البنية التحتية أو تقديم منح لتدريب العاملين.
 
 
وأعرب يويتشيرو ايواساكى، عن إعجابه بالميناء، وبهذه المشاريع المستقبلية، موضحا أن تلك المشروعات ستكون محل دراسة وافية داخل الشركة.

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