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تموين المنوفية: 84 مكتب لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:06 ص
تموين المنوفية: 84 مكتب لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
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أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات لتسجيل المواليد الجديد المقرر نزولها على بطاقات التموين طبقا لما أعلنته وزارة التموين.

 
وأضاف وكيل وزارة التموين لـ"اليوم السابع"، أنه لدينا 84 مكتب تموين تعمل بكامل طاقتها من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء على مستوى مراكز المحافظة بأكملها.
 
 
وأكد الجمال، أنه سيتم تسجيل المواليد بداية من 1يناير 2012 وحتى 30 ديسمبر 2015 بجميع أنحاء المحافظة.
 
مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بدايوان المديرية وأخرى بكل إدارة من إدارات التموين والبالغ عددهم 9 إدارات على مستوى المحافظة لتلقى الشكاوى والعمل على حلها فى أسرع وقت.
 
 
 
 

 

 


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