تعليم كفر الشيخ: اختيار مدرسة لتبادل الزيارات والأنشطة مع مدرسة قبرصية

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت إدارة الإعلام بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ فى بيان لها ، أنه بناء على توجيهات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ شاركت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، فى المؤتمر الذى عُقد ببيت الثقافة بمدينة الفسطاط بالقاهرة، بحضور نائب عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم ، وكلا من نائبة وزيرة التعليم القبرصى ، ونائبة وزيرة البيئة ، وسفراء أسبانيا وقبرص وألمانيا والسويد ، ووكلاء وزارات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة ، كما حضر اللقاء الدكتورة منال عوض ، نائبة محافظ الجيزة .

أضاف البيان أن البرنامج بدأ الساعة التاسعة صباحاً بعرض من رئيس مجلس أمناء بيت الثقافة ومنسق المؤتمر ، عن أهمية التعاون بين وزارة البيئة والتربية والتعليم فى عملية التنمية المستدامة لكل من طلاب المدارس والمعلمين وأهمية إدخال التنمية المستدامة للاهتمام بالبيئة وجعل المدارس الخضراء فى مناهج التعليم .

وتلاها كلمة نائبة وزيرة التعليم القبرصى عن تجربة قبرص فى التنمية المستدامة وكيفية تدريب المعلمين ، وأهمية دور الدول المشاركة معها فى عملية التنمية المستدامة والاهتمام بالبيئة ، تلتها كلمة نائبة وزيرة البيئة عن ذات الموضوع ، ثم كلمة نائب وزير التربية والتعليم وتحدث طويلاً عن التجربة المصرية فى تطوير التعليم واستراتيجية 20/30 وعن عزم مصر التغيير الجذرى الحقيقى والفعلى وليس بالكلام.

كما ألقى كلمة عن الوزير شرح فيها تفصيلياً محاور استراتيجة التعليم فى مصر وقد خلُص المؤتمر على توصية هامة، وهى اختيار 15 مدرسة على مستوى مصر، وشرُفنا بإختيارنا بترشيح إحدى المدارس وسيكون هناك مشاركة بينها وبين مدارس قبرص ، وسيتم تبادل الزيارات بين المدرستين وستُنفذ فى المدرسة كل ما أُتفق عليه من أنشطة تربوية وزراعية من أجل التنمية المستدامة .