تركيا تطالب بالتراجع عن العقوبات الأمريكية ضدها حرصا على العلاقات المتبادلة

رويترز

لم تجد وزارة الخارجية التركية، مفرا من ضرورة الرد على العقوبات الأمريكية المزمع أقرارها مؤخرا، سوى الرد بييان مقتضب عليها ووصفها بالقرار الخاطئ، مطالبة الحكومة الأمريكية بالتراجع عنها.

واستمالت الخارجية التركية فى بيانها العلاقات الثنائية بين البلدين، وإمكانية أن تضررها جراء تلك العقوبات المفروضة.