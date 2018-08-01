ترامب يطلب من وزير العدل إنهاء التحقيق حول التدخل الروسى فى الانتخابات

أ ف ب

طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأربعاء من وزيره للعدل جيف سيشنز وضع حد للتحقيق حول التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وبعد أن اعتبر أن التحقيق يصطدم بتعارض مصالح لدى لمدعى الخاص روبرت مولر، كما يتلاعب به خصومه السياسيون، طلب دونالد ترامب فى تغريدة من وزير العدل "وقف حملة الملاحقات المزيفة هذه حالا، قبل أن تلطخ بلادنا أكثر".

يذكر أن الرئيس الأمريكى سبق وان قال على "تويتر"، الأحد الماضى إنه يبدو أكثر فأكثر أن حملته لانتخابات الرئاسة لعام 2016 تعرضت للتجسس.