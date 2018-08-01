ترامب: خلال 7 سنوات سيتبدد "إعلام الأخبار الملفقة"

واشنطن (أ ش أ)

سخر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، مما أطلق عليه "إعلام الأخبار الملفقة"، قائلا إنه "يتلذذ" بمشاهدة الصحفيين ونوافذ الأخبار بينما يصيبهم الجنون وهم يغطون أخبار إدارته غير التقليدية.

وغرد ترامب على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) قائلا "إعلام الأخبار الملفقة فى طريقه للجنون! إنهم معاتيه تماما وبطرق كثيرة، بعد الاطلاع مباشرةً على الضرر الذى ألحقوه بالعديد من الأبرياء والمحترمين، أنا أتلذذ بالمشاهدة".

وتابع ترامب "فى مدى 7 سنوات، عندما لن أكون فى منصبي، ستجف مصداقيتهم وسيتبددون!"

ونوه موقع (واشنطن إجزامنر) عن تردى علاقة ترامب بالصحافة منذ شرع رسميا فى خوض سباق الرئاسة عام 2015، غير أن هذا التردى قد زاد الأسبوع الماضى مع إصرار الرئيس على الإشارة إلى الإعلام باعتباره "عدو الشعب".