ترامب: إيران "ستتحدث قريبا جدا" مع الولايات المتحدة

(أ ف ب)

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الثلاثاء، خلال خطاب ألقاه فى فلوريدا أنّ لديه "شعورًا" بأن الزعماء الإيرانيين سيتحدثون "قريبا جدا" مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب "آمل فى أن تسير الأمور بشكل جيّد بالنسبة إلى إيران، لديهم مشاكل كثيرة فى الوقت الحالى لدى شعور بأنهم سيتحدثون إلينا فى وقت قريب جدا، أو ربما لا، ولا بأس بذلك أيضا"، وقد استغلّ الرئيس الأمريكى الخطاب لكى يُذكّر مجددا بقراره سحب بلاده من الاتفاق النووى "المروّع" الذى وقّعته الدول العظمى مع إيران فى العام 2015.