تحرير 1334مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة ، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن ،والمقدم تامر الاقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

وأسفرت الحملة عن ،تحرير1334مخالفة خالفة متنوعة عبارة عن تحرير ،75مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير،134مخالفة أنتظار خاطئ، وضبط 12دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول،حالة تصالح فورى،و ضبط مخالفات على نموذج 125 تم ضبط 996مخالفةوتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت حملة لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية والتى أسفرت جهودها عن تنفيذ قرارات إزالة فورية تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية ،11قرار تعدي على منافع الرى ، 8قرارات تعدي علي منافع السكة الحديد ، بإجمالي مساحة 6439متر تقريباً .