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تجديد حبس محتجز قتل آخر داخل غرفة حجز قسم شرطة المرج 15 يوما

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:00 م
تجديد حبس محتجز قتل آخر داخل غرفة حجز قسم شرطة المرج 15 يوما محكمة -أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حبس بحبس محتجز متهم بقتل آخر داخل حجز قسم شرطة المرج، بسبب محاولة فرض السيطرة داخل غرفة الحجز، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

كشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة، فى واقعة مقتل محتجز على يد آخر بقسم شرطة المرج، أن مشادة كلامية كانت بداية المشادة لمحاولة فرض السيطرة على غرفة الحجز من قبل المتهمين والمجنى عليه، وهم محتجزين على ذمة قضايا مخدرات، والمجنى عليه محتجز على ذمة قضية إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة.

 

وقالت التحقيقات إن المشاجرة نشبت بين "محمود .س"، 38 سنة، سائق، مقيم الجيزة، و"وائل. ا"، 39 سنة، عاطل مقيم بالمرج، و"أشرف .س"، 33 سنة، عاطل، ومقيم بالمرج، المجنى عليه، داخل القسم بسبب محاولة الأخير فرض السيطرة على الغرفة التى يتواجد بها محتجزى القضايا، وهو ما أدى إلى تطور المشادة الكلامية لمشاجرة قام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بطعنه بمعلقة أدت إلى إصابته بجرح غائر بالبطن

 

وكان مصطفى مخلوف، ومحمد الصباغ، وكلاء نيابة حوادث شرق القاهرة، بإشراف أحمد عاصى، مدير النيابة، والمستشار إبراهيم صالح، المحامى العام، قد امروا بحبس محتجز على ذمة قضية بقسم المرج لاتهامه بقتل محتجز آخر بقسم شرطة المرج، فى مشاجرة نشبت بينهم داخل الحجز.

 

وقالت التحقيقات إن أفراد حرس القسم سمعوا أصوات صراخ واشتباكات داخل الحجز، وعلى الفور توجهوا إليه وتبين نشوب مشاجرة بين المحتجزين وسقوط قتيل وتم نقل جثته إلى المشرحة، كما تبين أن المتهم وهو محتجز على ذمة قضية مخدرات طعن المجنى عليه ب"ملعقة" اخترقت بطنه ليلقى مصرعه قبل محاولة إسعافه.

 

وتلقت النيابة اخطاراً من القسم يفيد بوقوع مشاجرة بين محتجزين داخل القسم، مما أدى إلى مصرع أحدهم على يد الآخر، ومن المقرر أن تعاين النيابة جثة القتيل، وتنتدب الطب الشرعى لإيداع تقرير بسبب الوفاة.


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