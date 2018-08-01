video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس سائق قتل ابن عمه بسبب خلافات بينهما فى البدرشين

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:45 م
تجديد حبس سائق قتل ابن عمه بسبب خلافات بينهما فى البدرشين سلاح نارى - أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل ابن عمه بطلق نارى، بسبب خلافات بينهما.

 

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عدد من الأشخاص، وبانتقال الرائد محمد أبو القاسم، رئيس مباحث البدرشين والرائد أحمد عبد الصمد، والنقيب أحمد فايز إلى محل الواقعة، تبين إطلاق سائق النار على ابن عمه، مما أسفر عن مقتله بسبب خلافات سابقة بينهما.

 

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث بإشراف العميد حسن عليوة رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة من القبض على المتهم، كما تم ضبط السلاح المستخدم فى الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة قتل سائق توك توك وإلقاء جثته للكلاب بالمقطم 45 يوما

التحقيق مع عامل قتل شقيقته بسبب خلافات أسرية بالبدرشين فى الجيزة

تجديد حبس سائق قتل والده ومثل بجثته فى الدقهلية 15 يوما

تجديد حبس مسجون واثنين آخرين 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل عديله بالمرج

قتل

خلافات عائلية

البدرشين

الجيزة

اخبار الحوادث

حوادث

حوادث مصر




لا تفوتك
طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

"اليوم السابع" يكشف طرق التقديم للجامعات الروسية "من الألف إلى الياء".. أبناء الجالية المصرية فى روسيا يحذرون الطلاب من "مكاتب السمسرة".. ويؤكدون: تجنبوا الكليات الأقل من ألف دولار فى العام

"اليوم السابع" يكشف طرق التقديم للجامعات الروسية "من الألف إلى الياء".. أبناء الجالية المصرية فى روسيا يحذرون الطلاب من "مكاتب السمسرة".. ويؤكدون: تجنبوا الكليات الأقل من ألف دولار فى العام

بعد دعوة ترامب للحوار.. الازدواجية الإيرانية تتجلى فى الرد على العرض الأمريكى.. طهران تواصل دبلوماسيتها الدعائية بتصريحات عدائية لـ"الشيطان الأعظم".. وتغازل واشنطن بقرار الحوثيين بوقف القتال فى البحر الأحمر

بعد دعوة ترامب للحوار.. الازدواجية الإيرانية تتجلى فى الرد على العرض الأمريكى.. طهران تواصل دبلوماسيتها الدعائية بتصريحات عدائية لـ"الشيطان الأعظم".. وتغازل واشنطن بقرار الحوثيين بوقف القتال فى البحر الأحمر

اتحاد الكرة يرفض إلغاء السوبر المصرى السعودى

اتحاد الكرة يرفض إلغاء السوبر المصرى السعودى

أحدث أشكال اكسسوارات القدم.. 4 تصميمات للخلخال لإطلالة مميزة عالبحر

أحدث أشكال اكسسوارات القدم.. 4 تصميمات للخلخال لإطلالة مميزة عالبحر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة