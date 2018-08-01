تأخر إقلاع 5 رحلات دولية لأعمال الصيانة وظروف التشغيل



قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط التركية المتجهة إلى اسطنبول، وتحمل رقم 693، تأخر إقلاعها لأكثر من ساعة بسبب أعمال الصيانة على الرحلة، وتأخرت أيضا لنفس الاسباب، رحلة الخطوط السعودية رقم 314 المتجهة إلى الرياض.



وأشارت المصادر، إلى تأخر رحلة طيران نسما رقم 170 المتجهة إلى جدة، ورحلة الخطوط السعودية أيضا رقم 382 المتجهة إلى جدة، بالإضافة إلى رحلة الخطوط الأردنية رقم 502، المتجهة إلى عمان، بسبب أعمال الترميم الخاصة بكل رحلة.

