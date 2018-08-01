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تأجيل استئناف النيابة على براءة متهمى "أحداث أطفيح" لـ 15 أكتوبر

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:25 م
تأجيل استئناف النيابة على براءة متهمى "أحداث أطفيح" لـ 15 أكتوبر محكمة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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قررت محكمة جنح مستأنف أطفيح تأجيل نظر استئناف النيابة العامة بجنوب الجيزة على براءة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث أطفيح" من تهمة التجمهر، لجلسة 15 أكتوبر المقبل؛ لإرفاق صورة من نص الحكم الصادر من محكمة الأحداث ببراءة متهم حدث فى ذات الاتهامات بملف القضية.
 
 
كانت محكمة الجنح بجنوب الجيزة قد أصدرت حكماً فى يناير الماضى، بحبس 19 متهم سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وتغريمهم 500 جنيه، فيما قضت بتغريم المتهم القبطى 360 ألف جنيه لاتهامه بتحويل عقار لمنشأة دينية دون ترخيص، وبرأتهم من تهمة التجمهر.
 
 
وكشفت التحقيقات أن المتهمين خرجوا عقب صلاة جمعة أول أمس متوجهين إلى كنيسة "الأمير تادرس" قاصدين استهدافها على خلفية إشاعة مفادها شروع الكنيسة فى تركيب أجراس للصلاة، واقتحموها وهشموا الكراسى والأيقونات والصلبان، وتبين فيما بعد أن مالك المكان حولها إلى منشأة دينية دون ترخيص من الجهات المعنية.
 
 
كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين، بعدما كشفت التحريات تورطهم فى الاعتداء على الكنيسة، وإحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيقات فى القضية، ووجهت للمتهمين اتهامات التجمهر والتحريض على العنف والاعتداء على ملكية خاصة، فضلاً عن اتهام مالك العقار بتحويله لمنشأة دينية دون ترخيص، وفور انتهاء التحقيقات إحالتهم للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.

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