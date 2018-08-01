"بى بى" البريطانية تبدأ حفر أول آبار اتفاقية خليج السويس الجديدة فى أكتوبر

كتب أحمد أبو حجر

تبدأ شركه بريتش بتروليوم البريطانية "بى بى" العاملة فى مجال البحث والتنقيب عن البترول فى مصر، فى حفر أول آبارها الاستكشافية بمنطقة الامتياز الجديدة بمنطقة شمال شرق رمضان بخليج السويس، مطلع شهر أكتوبر المقبل على اقصى تقدير، بحسب مصدر مسئول بهيئة البترول.



وقال المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه بعد اعتماد الاتفاقية ننتظر الانتهاء من الموافقات الأمنية والتراخيص اللازمة خلال الفترة المقبلة، حتى تتمكن الشركة من بدء الحفر، وسيتم إسناد عمليات الحفر والإنتاج لشركة بترول خليج السويس جابكو.

وتعد شركة بترول خليج السويس جابكو هى شركة مشتركة بين الهيئة العامة للبترول وشركة بى بى لإدارة العمليات الأخيرة بمناطق الامتياز بمنطقة خليج السويس.

وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول قد وقعت اتفاقية بترولية جديدة مع شركة بى بى البريطانية، للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما فى منطقة شمال شرق رمضان بخليج السويس باستثمارات حوالى 46 مليون دولار ومنحة توقيع 4 ملايين دولار لحفر 3 آبار.

وبحسب تصريحات للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فإن منطقة خليج السويس لازالت تحظى باحتمالات بترولية مشجعة على الاستثمار فى ظل ما تشهده الصناعة البترولية من تطور دائم فى أبحاثها ودراساتها واستخدامها التقنيات الحديثة فى كافة قطاعاتها، مشيرا إلى أن وزارة البترول لديها خطة طموح لزيادة الاستثمارات البترولية فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة، وبالتالى زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز الطبيعى وهو ما ينعكس إيجابا على زيادة الاحتياطيات والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى.