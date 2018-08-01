video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

باستثمارات 46 مليون دولار..

"بى بى" البريطانية تبدأ حفر أول آبار اتفاقية خليج السويس الجديدة فى أكتوبر

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:46 م
"بى بى" البريطانية تبدأ حفر أول آبار اتفاقية خليج السويس الجديدة فى أكتوبر شركة بى بى البريطانية - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

تبدأ شركه بريتش بتروليوم البريطانية "بى بى" العاملة فى مجال البحث والتنقيب عن البترول فى مصر، فى حفر أول آبارها الاستكشافية بمنطقة الامتياز الجديدة بمنطقة شمال شرق رمضان بخليج السويس، مطلع شهر أكتوبر المقبل على اقصى تقدير، بحسب مصدر مسئول بهيئة البترول.
 

وقال المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه بعد اعتماد الاتفاقية ننتظر الانتهاء من الموافقات الأمنية والتراخيص اللازمة خلال الفترة المقبلة، حتى تتمكن الشركة من بدء الحفر، وسيتم إسناد عمليات الحفر والإنتاج لشركة بترول خليج السويس جابكو.

وتعد شركة بترول خليج السويس جابكو هى شركة مشتركة بين الهيئة العامة للبترول وشركة بى بى لإدارة العمليات الأخيرة بمناطق الامتياز بمنطقة خليج السويس.

وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول قد وقعت اتفاقية بترولية جديدة مع شركة بى بى البريطانية، للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما فى منطقة شمال شرق رمضان بخليج السويس باستثمارات حوالى 46 مليون دولار ومنحة توقيع 4 ملايين دولار لحفر 3 آبار.

وبحسب تصريحات للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فإن منطقة خليج السويس لازالت تحظى باحتمالات بترولية مشجعة على الاستثمار فى ظل ما تشهده الصناعة البترولية من تطور دائم فى أبحاثها ودراساتها واستخدامها التقنيات الحديثة فى كافة قطاعاتها، مشيرا إلى أن وزارة البترول لديها خطة طموح لزيادة الاستثمارات البترولية فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة، وبالتالى زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز الطبيعى وهو ما ينعكس إيجابا على زيادة الاحتياطيات والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البترول: فرص استثمارية جديدة للبحث والاستكشاف بالبحر الأحمر وغرب المتوسط

"البترول" تبدأ خططا جديدة للتوسع.. تدشين بنك معلومات رقمى وخريطة استثمارية.. تحديث بيانات خليج السويس ومسح جديد غرب المتوسط.. الشركات العالمية تترقب للمزيد من التعاون فى التنقيب.. ومزايدة جديدة قبل نهاية العام

وزير البترول يستقبل المبعوث التجارى البريطانى لبحث الاستثمار فى القطاع

البترول

شركه بى بى

بريتش بتروليوم

بي بي

هيئه البترول

خليج السويس

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

البنك المركزى: ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة لـ10 مليارات جنيه

البنك المركزى: ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة لـ10 مليارات جنيه

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة