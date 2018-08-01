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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:36 م
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بعد تخصيص مصعد للحجز المسبق.. استياء بين زائرى برج إيفل من تغيير النظام

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:26 ص
بعد تخصيص مصعد للحجز المسبق.. استياء بين زائرى برج إيفل من تغيير النظام برج ايفل
رويترز
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تسلل شعور الإحباط إلى سائحون لوقوفهم في طوابير طويلة وسط موجة حارة تهب على العاصمة الفرنسية انتظارا لصعود برج إيفل بعد تخصيص أحد مصعدي المعلم الباريسي الشهير للتذاكر المحجوزة مسبقا.
 
وقررت إدارة البرج الذي يبلغ ارتفاعه 324 مترا هذا الشهر تخصيص مصعد للحجز المسبق وإتاحة الآخر لمن يحجزون تذاكر صعود المعلم في يوم الزيارة خلافا للنظام المعمول به سابقا وهو السماح للزوار باستخدام أي مصعد بغض النظر عن موعد شراء التذاكر.
 
واضطر زوار باريس الراغبون في صعود برج إيفل للوقوف في طوابير طويلة ملتوية عند قاعدة البرج، حيث قال بعضهم إنهم انتظروا لما يصل إلى ثلاث ساعات وعبروا عن انزعاجهم لأن قلة من الناس كانت تصطف لركوب المصعد المخصص للحجز المسبق، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة في المدينة التى بلغت 38 درجة مئوية.
 
وقالت متحدثة باسم برج إيفل، أن النظام الجديد تسبب في طوابير إضافية قائلة إن أعدادا كبيرة من الناس تأتي لزيارة البرج على أية حال خاصة في فصل الصيف، حيث لوح العاملون في برج إيفل بالإضراب بسبب ما وصفوه بالنظام الجديد "المتوحش"، وتجرى مفاوضات بين إدارة البرج ونقابة (سي.جي.تي) العمالية ومن المتوقع إتخاذ قرار اليوم الأربعاء.
 
وزار ما يربو على 40 مليون شخص باريس العام الماضي، وهو أكبر عدد يزور العاصمة الفرنسية منذ بدء تسجيل البيانات، وكان بينهم أكثر من ستة ملايين صعدوا برج إيفل أشهر معالم المدينة .
 

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