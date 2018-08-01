video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بعثة الحج الإماراتية تتوجه للسعودية السبت المقبل

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:20 م
بعثة الحج الإماراتية تتوجه للسعودية السبت المقبل الكعبة
رسالة دبى - ميرفت رشاد
إضافة تعليق
رسالة دبى - ميرفت رشاد

تتوجه بعثة الحج الإماراتية إلى المملكة العربية السعودية السبت المقبل، للتأكد من الترتيبات الأولية وتهيئة كل ما يحتاجه الحجاج فى المشاعر المقدسة فى منى وعرفات ومزدلفة، ومتابعة العقود المبرمة مع مؤسسات الطوافة واستلام الأراضى وتجهيز المخيمات فى كل من منى وعرفة ومزدلفة، وستباشر باستقبال حجاج الدولة فى مطارى الملك عبد العزيز فى جدة ومطار المدينة المنورة والمقرر أن يبدأ السفر اعتباراً من الـ9 من أغسطس الجارى، وتقرر سفر كامل لجان مكتب شؤون الحجاج يوم 11 أغسطس الجارى.

 

ووفقا لصحيفة البيان الإماراتية، عقد الدكتور محمد مطر الكعبى رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس بعثة الحج الرسمية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء اللجان كافة فى البعثة.

 

وتقدم رئيس البعثة الرسمية بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين لدورها الرائد وتطويرها المستمر للخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

 

وأتمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الترتيبات اللازمة لحج هذا العام، وأظهرت البوابة الإلكترونية العامة للتسجيل الإلكترونى للحجاج لموسم الحج 1439هـ التى وفرتها الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف ضمن مركز إسعاد الحجاج، أن أسعار الغالبية العظمى لحملات الحج تراوحت بين 12 و70 ألف درهم وفق برنامج الحملة ونوعية ودرجة الإقامة والسكن ودرجة السفر الجوى ووسائل التنقل فى المشاعر المقدسة ومدة الإقامة التى تتراوح بين 8 و10 أيام.

 

وقال جمال لطايفة مدير حملة المروة للحج والعمرة فى أبوظبى، إن أسعار الحج تتحدد وفق برنامج الحملة وطبيعة الخدمة المقدمة للحجاج من إقامة وتنقلات فى الأراضى المقدسة، لافتاً إلى أن حصة الحملة هذا العام تتراوح بين 150 و170 حاجاً.

 

جددت دائرة الصحة، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية فى إمارة أبوظبى، دعوتها حجاج بيت الله الحرام إلى ضرورة أخذ اللقاحات الضرورية التى تقيهم من الإصابة بالأمراض المعدية والسارية، وذلك قبل موعد السفر بأسبوعين.

 

وأشارت إلى أن هناك 42 من المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الطبية التى تقدم خدمة تطعيمات الحاج منتشرة فى إمارة أبوظبى، وأضافت أن هناك 3 لقاحات ينبغى على مقدمى الرعاية الصحية إعطاؤها للحاج.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر للطيران تنظم رحلتين ترانزيت لنقل حجاج من مالى وبانكوك للسعودية

التضامن: غدًا بدء سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة

وصول أول أفواج الحج إلى المدينة المنورة على متن 3 رحلات تابعة لمصر للطيران

الحج

الامارات

بعثة الحج

اخبار الحجاج

السعودية

ضيوف الرحمن

موسم الحج




لا تفوتك
طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

"اليوم السابع" يكشف طرق التقديم للجامعات الروسية "من الألف إلى الياء".. أبناء الجالية المصرية فى روسيا يحذرون الطلاب من "مكاتب السمسرة".. ويؤكدون: تجنبوا الكليات الأقل من ألف دولار فى العام

"اليوم السابع" يكشف طرق التقديم للجامعات الروسية "من الألف إلى الياء".. أبناء الجالية المصرية فى روسيا يحذرون الطلاب من "مكاتب السمسرة".. ويؤكدون: تجنبوا الكليات الأقل من ألف دولار فى العام

بعد دعوة ترامب للحوار.. الازدواجية الإيرانية تتجلى فى الرد على العرض الأمريكى.. طهران تواصل دبلوماسيتها الدعائية بتصريحات عدائية لـ"الشيطان الأعظم".. وتغازل واشنطن بقرار الحوثيين بوقف القتال فى البحر الأحمر

بعد دعوة ترامب للحوار.. الازدواجية الإيرانية تتجلى فى الرد على العرض الأمريكى.. طهران تواصل دبلوماسيتها الدعائية بتصريحات عدائية لـ"الشيطان الأعظم".. وتغازل واشنطن بقرار الحوثيين بوقف القتال فى البحر الأحمر

اتحاد الكرة يرفض إلغاء السوبر المصرى السعودى

اتحاد الكرة يرفض إلغاء السوبر المصرى السعودى

أحدث أشكال اكسسوارات القدم.. 4 تصميمات للخلخال لإطلالة مميزة عالبحر

أحدث أشكال اكسسوارات القدم.. 4 تصميمات للخلخال لإطلالة مميزة عالبحر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة