بعثة الحج الإماراتية تتوجه للسعودية السبت المقبل

رسالة دبى - ميرفت رشاد

تتوجه بعثة الحج الإماراتية إلى المملكة العربية السعودية السبت المقبل، للتأكد من الترتيبات الأولية وتهيئة كل ما يحتاجه الحجاج فى المشاعر المقدسة فى منى وعرفات ومزدلفة، ومتابعة العقود المبرمة مع مؤسسات الطوافة واستلام الأراضى وتجهيز المخيمات فى كل من منى وعرفة ومزدلفة، وستباشر باستقبال حجاج الدولة فى مطارى الملك عبد العزيز فى جدة ومطار المدينة المنورة والمقرر أن يبدأ السفر اعتباراً من الـ9 من أغسطس الجارى، وتقرر سفر كامل لجان مكتب شؤون الحجاج يوم 11 أغسطس الجارى.

ووفقا لصحيفة البيان الإماراتية، عقد الدكتور محمد مطر الكعبى رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس بعثة الحج الرسمية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء اللجان كافة فى البعثة.

وتقدم رئيس البعثة الرسمية بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين لدورها الرائد وتطويرها المستمر للخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وأتمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الترتيبات اللازمة لحج هذا العام، وأظهرت البوابة الإلكترونية العامة للتسجيل الإلكترونى للحجاج لموسم الحج 1439هـ التى وفرتها الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف ضمن مركز إسعاد الحجاج، أن أسعار الغالبية العظمى لحملات الحج تراوحت بين 12 و70 ألف درهم وفق برنامج الحملة ونوعية ودرجة الإقامة والسكن ودرجة السفر الجوى ووسائل التنقل فى المشاعر المقدسة ومدة الإقامة التى تتراوح بين 8 و10 أيام.

وقال جمال لطايفة مدير حملة المروة للحج والعمرة فى أبوظبى، إن أسعار الحج تتحدد وفق برنامج الحملة وطبيعة الخدمة المقدمة للحجاج من إقامة وتنقلات فى الأراضى المقدسة، لافتاً إلى أن حصة الحملة هذا العام تتراوح بين 150 و170 حاجاً.

جددت دائرة الصحة، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية فى إمارة أبوظبى، دعوتها حجاج بيت الله الحرام إلى ضرورة أخذ اللقاحات الضرورية التى تقيهم من الإصابة بالأمراض المعدية والسارية، وذلك قبل موعد السفر بأسبوعين.

وأشارت إلى أن هناك 42 من المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الطبية التى تقدم خدمة تطعيمات الحاج منتشرة فى إمارة أبوظبى، وأضافت أن هناك 3 لقاحات ينبغى على مقدمى الرعاية الصحية إعطاؤها للحاج.