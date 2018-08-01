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بدء العمل التجريبى لبنك الدم بمستشفى فوه المركزى فى كفر الشيخ

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 06:33 م
بدء العمل التجريبى لبنك الدم بمستشفى فوه المركزى فى كفر الشيخ بنك الدم
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تابع عبدالمحسن الأودن، رئيس مركز ومدينه فوه، بدء تشغيبل التجريبي  لبنك الدم  الجديد بفوه ،مناشداً شباب فوه بعمل زيارات للتبرع بالدم لصالح المرضى لخدمتهم، خلال إجراء العمليات الجراحية لهم كنوع بسيط من تأدية الدور المجتمعي عليهم.

 

جاء ذلك بحضور الدكتورة سماح جاد، مدير إدارة بنوك الدم بكفرالشيخ، والدكتور طارق الشربينى، مدير عام الطب العلاجى بكفر الشيخ، والدكتور محمد الفار مدير عام مستشفى فوه المركزى، والدكتور محمد الطوخى، مدير بنك الدم بمستشفى فوه المركزى، والدكتور أحمد المصرى، مدير الإدارة الصحية بفوه، وسمير الحشاش رئيس مجلس إدارة مؤسسه الصحوة المصرية، ومديرى الإدارات التنفيذية بالمركز والمدينة، وعدد كبير من أبناء مركز ومدينة فوه.

 

وقال رئيس مركز ومدينه فوه، إنه تم تجهيز مبنى البنك بأحدث الأجهزة التقنية المتخصصة، وتوفير كافة محتوياته بمساعدة رجال الخير بالمدينة، منوها عن أنه يمكن لأى مواطن التبرع بالدم فى أى وقت، حيث أن هناك أطباء متخصصين للكشف على المتبرع قبل أخذ الدم.

 


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