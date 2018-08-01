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انهيار عقار مكون من 3 طوابق فى روض الفرج دون إصابات

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:03 م
انهيار عقار مكون من 3 طوابق فى روض الفرج دون إصابات انهيار عقار - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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انهار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة روض الفرج دون وقوع أى مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات اﻹنقاذ البرى وعمال محافظة القاهرة إلى المكان، للوقوف على ملاباسات الحادث.
 
تلقت غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بسقوط عقار مكون من 3 طوابق بروض الفرج، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لإجراء عمليات الفحص، ولم ينتج عنه وقوع أى مصابين، وبسؤال الأهالى أكدوا أنه تم إخلاء العقار قبل الانهيار، وتم تشكيل لجنة هندسية من المحافظة لمعاينة العقار المنهار.
 
 

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