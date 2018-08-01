انعقاد الندوة الصيفية لعلم الأمراض بكلية الطب بالقوات المسلحة

كتب زكي القاضي

إستمراراً لجهود القوات المسلحة في دعم وتطوير المنظومة الطبية ، وتدريب الكوادر وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم في المجالات الطبية والبحثية ، عُقدت الندوة الصيفية لعلم الامراض بكلية الطب بالقوات المسلحة بالتعاون مع الكلية الملكية لعلم الامراض بالمملكة المتحدة فى الفترة من27/07 وحتى الأول من أغسطس بمشاركة مجموعة من طلبة كليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة وطلبة كليات الطب من دولة الأردن ومجموعة من طلبة الطب العسكري بدولة باكستان ونخبة من أساتذة ورؤساء الأقسام والخبراء الأجانب .

يذكر أن الندوة الصيفية لعلم الامراض هذا العام ناقشت أحدث التقنيات وأخر ماتوصل إليه العلم في مجال طب المعامل وعلم الأنسجة وعلم الأمراض الكيميائية وإتاحة الفرصة للطلبة للإطلاع والاستفادة من الخبراء وأساتذة علم الامراض بالمملكة المتحدة ، كما تم تنظيم مسابقة علمية بحثية خلال الفعاليات وقام مدير كلية الطب بالقوات المسلحة بمشاركة أعضاء الكلية الملكية لعلم الامراض فى تكريم الفرق البحثية المتميزة .