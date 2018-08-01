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اليوم.. مصر للطيران تنظم 12رحلة للأراضى المقدسة لنقل 2730 حاجا

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:18 ص
اليوم.. مصر للطيران تنظم 12رحلة للأراضى المقدسة لنقل 2730 حاجا حجاج - صورة أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
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تنظم شركة مصر للطيران على مدار اليوم الأربعاء، 12 رحلة جوية لنقل 2120 حاجا من حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة العربية السعودية، حيث تقلع 9 رحلات جوية من مطار القاهرة الدولى إلى جدة والمدينة المنورة لنقل 1550 حاجا و3 رحلات جوية من مطار برج العرب لنقل 570 حاجا من حجاج قرعة البحيرة والغربية والإسكندرية وشمال وجنوب سيناء وبعثة الداخلية ووزارة الصحة وتضامن بعثة المؤسسة فضلا عن حجاج بماكو بمالى وترانزيت بانكوك وتأشيرات العمل والإقامة.

 

وكانت شركة مصر للطيران نظمت أمس الثلاثاء 3 رحلات جوية من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى المدينة المنورة لنقل 609 حجاج من حجاج قرعة البحيرة وبعثات الداخلية ووزارة الصحة وتضامن بعثة المؤسسة وترانزيت تورنتو وحجاج بماكو بمالى وحج أفراد.


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