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الهجرة: استثناء أعضاء الجهات القضائية ومدنيى الدفاع والداخلية من مد الإجازات

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:27 م
الهجرة: استثناء أعضاء الجهات القضائية ومدنيى الدفاع والداخلية من مد الإجازات نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتبت هند مختار
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الحكومة وافقت على مد إجازات العاملين المصريين فى الخارج وتجديدها سنويا ولا يشترط وجوده شخصيا ولكن من الممكن أن ينوب عنه قريبه من الدرجة الثانية.
 
 
وأوضحت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه يستثنى من هذا القرار السلك الدبلوماسى أعضاء هيئة الشرطة والموظفون المدنيون بوزارتى الدفاع والداخلية وأعضاء الجهات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والعاملين فى رئاسة الجمهورية. 
 
 
 
وأكدت الوزيرة أن هذا القرار يعد انتصارا لوزارة الهجرة خاصة بعد المطالبات الكثيرة من قبل المصريين فى الخارج.

 


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