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النيابة تطلب التحريات فى واقعة انهيار عقار بروض الفرج

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:32 م
النيابة تطلب التحريات فى واقعة انهيار عقار بروض الفرج انهيار عقار-أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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كلفت نيابة روض الفرج الجزئية، بسرعة إجراء التحريات حول واقعة انهيار عقار بدائرة القسم، وتشكيل لجنة هندسية من الحي للمعاينة والفحص.
 
يذكر أن محامي عام شمال القاهرة كلف فريقا من نيابة روض الفرج بالانتقال لمعاينة العقار الذي تعرض للانهيار ظهر اليوم الأربعاء بدائرة قسم شرطة روض الفرج.
 
البداية كانت بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج إخطارا من شرطة النجدة بانهيار عقار بدائرة القسم ، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق دون وقوع إصابات.

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