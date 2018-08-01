النيابة تطلب التحريات حول مقتل شاب وإصابة اخرين فى مشاجرة ببولاق

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول مقتل شخص وإصابة آخرين فى مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص ببولاق الدكرور، بسبب خلافات سابقة، وصرحت بتشريح جثة المتوفى وطلبت تقرير الطب الشرعى حول الوفاة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ببولاق الدكرور ، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من العاطلين بسبب خلافات سابقة، وأطلق أحدهم أعيرة نارية من فرد خرطوش، مما أسفر عن مقتل أحد المتشاجرين.

وتمكن رجال المباحث من القبض على طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.