المكسيك تطالب الولايات المتحدة بتعزيز مراقبة الحدود لمنع تهريب الأسلحة

مكسيكو (أ ف ب)

طالبت الحكومة المكسيكية الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، بتعزيز مراقبة الحدود المشتركة بين البلدين لمنع تدفق الأسلحة غير القانونى إلى المكسيك، وذلك ردا على الرئيس دونالد ترامب الذى انتقد تزايد الإجرام فى هذا البلد المجاور.

وقال وزير الداخلية المكسيكى الفونسو نافاريتى فى مؤتمر صحفى "إذا قاموا بتصفيح الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، فإن ذلك سيمنع الدخول غير القانونى إلى المكسيك لأسلحة وأموال ناجمة عن نشاطات غير شرعية، وسيسجل بعد ذلك على الفور تراجعا كبيرا فى عدد جرائم القتل".

وكان الرئيس الأمريكى تحدث فى تغريدة على تويتر الثلاثاء، عن العدد القياسى لجرائم القتل فى المكسيك فى 2017 لتبرير رغبته فى حدود أكثر أمانا مع هذا البلد المجاور الواقع فى أمريكا اللاتينية.

وردا على سؤال فى مؤتمر صحفى، حول تصريحات ترامب، دعا الرئيس المكسيكى المنتخب لوبيز أوبرادور إلى "الحوار".

وتفيد أرقام الحكومة أن 28 ألفا و711 جريمة قتل سجلت فى المكسيك فى 2017، وهو رقم قياسى منذ بدء تسجيل هذه الإحصاءات فى 1997.

وتصاعد العنف فى 2018 فى المكسيك حيث سجلت 15 ألفا و973 فى الفصل الأول من العام.